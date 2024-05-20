Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не смог сдержать слёз на пресс-конференции, когда у него спросили про уход Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

«Я буду очень по нему скучать… Клопп был действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня на новый уровень, как тренера. У меня такое ощущение, что он вернётся», — сказал Гвардиола, не сдерживая слёз.

26 января стало известно, что немец принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее Клопп завёл аккаунт в соцсети, чтобы попрощаться с «Ливерпулем».