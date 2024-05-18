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Кожевников: Гальченюк должен стать лидером «Амура»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о переходе нападающего Алекса Гальченюка в «Амур».
Кожевников: Гальченюк должен стать лидером «Амура»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Гальченюк был одним из лидеров СКА, так что для «Амура» это большая помощь. Конечно, он должен быть лидером «Амура», потому что у него есть опыт. Посмотрим, как будет играть. Не думаю, что он поможет «Амуру» бороться за высокие места, потому что не все выдерживают большие перелёты», — цитирует Кожевникова Metaratings.ru.

17 мая стало известно, что Гальченюк расторг контракт с СКА и перешёл в «Амур».

Хоккеист заключил контракт с клубом на один сезон.

В августе прошлого года Гальченюк подписал контракт с петербургским СКА. В нынешнем сезоне игрок в 70 матчах КХЛ набрал 47 (18 + 29) очков.

Ранее «Авангард» подписал контракт с американским хоккеистом Касселсом.

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