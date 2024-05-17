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Арбитр Егоров: остаюсь противником всех технических новшеств в футболе

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Российский арбитр Игорь Егоров не до конца понимает, как будет работать новая инициатива ФИФА предоставить возможность тренерам запрашивать видеоповторы по ходу матча.
Арбитр Егоров: остаюсь противником всех технических новшеств в футболе
  • РИА Новости

«Не очень понятно, как это будет работать, и с точки зрения тренеров. Я ведь знаю таких, которые использовали бы оба запроса уже к пятой минуте. Потому что у многих из них нет понимания игры. У них футбол должен быть только таким, как они видят. О правилах некоторые специалисты даже не догадываются, поскольку сами не играли.

Я остаюсь противником всех технических новшеств в футболе. Считаю, нельзя отходить от канонов, когда есть судья и правила. Поверьте, в РПЛ сейчас работают далеко не любители. Фактически это профессионалы, которые занимаются только этим делом и регулярно тренируются, чтобы находиться в хорошей физической форме. У них нет ни одной свободной минуты. Нагрузки колоссальные», — заявил Егоров RT.

Ранее Егоров высказался об инициативе ФИФА предоставить возможность тренерам запрашивать видеоповторы.

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