Арбитр Егоров: остаюсь противником всех технических новшеств в футболе

Российский арбитр Игорь Егоров не до конца понимает, как будет работать новая инициатива ФИФА предоставить возможность тренерам запрашивать видеоповторы по ходу матча.

«Не очень понятно, как это будет работать, и с точки зрения тренеров. Я ведь знаю таких, которые использовали бы оба запроса уже к пятой минуте. Потому что у многих из них нет понимания игры. У них футбол должен быть только таким, как они видят. О правилах некоторые специалисты даже не догадываются, поскольку сами не играли.

Я остаюсь противником всех технических новшеств в футболе. Считаю, нельзя отходить от канонов, когда есть судья и правила. Поверьте, в РПЛ сейчас работают далеко не любители. Фактически это профессионалы, которые занимаются только этим делом и регулярно тренируются, чтобы находиться в хорошей физической форме. У них нет ни одной свободной минуты. Нагрузки колоссальные», — заявил Егоров RT.

Ранее Егоров высказался об инициативе ФИФА предоставить возможность тренерам запрашивать видеоповторы.