Егоров: проблема VAR заключается в том, что судьи теперь полностью полагаются на повторы

Российский арбитр Игорь Егоров высказался об инициативе ФИФА предоставить возможность тренерам запрашивать видеоповторы.

«Сложно сказать, чего ждать от ФИФА. Но одно я знаю точно: многие футбольные ассоциации хотят вообще отказаться от системы VAR. Например, соответствующее голосование должно скоро пройти в Англии. А в Швеции уже приняли такое решение. Поэтому не за горами отмена всей системы. Я с самого начала, когда её только ввели, твердил на каждом шагу: матчи будут разваливаться на эпизоды. В итоге у нас встречи продолжаются по 100 минут, а игроки получают травмы, поскольку мышцы успевают охладиться за время долгой паузы. Мы лишились изрядной доли зрелищности.

К тому же ошибки арбитра всегда являлись частью спорта. Самое парадоксальное, что сейчас помарок совершается не меньше. Ничего, кроме задержек и разговоров, мы не получили. А ведь в правилах футбола написано только одно: «На усмотрение судьи». Хотя, безусловно, есть определённые догмы», — заявил Егоров RT.

Он отметил, что действительно тонкие, сложные для рефери моменты возникают крайне редко:

«Проблема VAR заключается ещё и в том, что судьи теперь полностью полагаются на повторы. Боковые не поднимают флаги, главные не свистят. Зачем, если потом всё посмотрят и исправят? Это называется размывание обязанности. Вспомните, когда добавили дополнительных арбитров за воротами. Поставили непонятных мужиков в шапках и валенках. Был ли от них толк? Ни малейшего. Я уж не говорю, что темп игры упадёт ещё сильнее».

Ранее сообщалось, что ФИФА обяжет все ассоциации внести статью о санкциях за расизм в дисциплинарные кодексы.