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Фигуристка Овсянкина — о смене гражданства: было непросто, но я восприняла это как шанс

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Российская фигуристка Алиса Овсянкина рассказала, как приняла решение сменить спортивное гражданство.
Фигуристка Овсянкина — о смене гражданства: было непросто, но я восприняла это как шанс
  • Gettyimages.ru

«Конечно, было непросто. Но я восприняла это как шанс продолжить карьеру, потому что в России, к сожалению, партнёра я не нашла. В любом случае это необычный опыт. Сделав этот шаг, я открыла для себя новый мир, начала узнавать какие-то интересные вещи. Сложно, но вместе с этим много хорошего пришло в мою жизнь», — цитирует Овсянкину «Чемпионат».

До 2022 года Овсянкина выступала в дуэте с Матвеем Самохиным. Летом 2023-го она встала в пару с Райе и переехала во французский город Лион. 

13 мая стало известно, что Овсянкина будет представлять Францию.

Ранее фигуристка рассказала об отличиях тренировочного процесса в России и Франции.

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