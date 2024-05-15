Фигуристка Овсянкина рассказала об отличиях тренировочного процесса в России и Франции

Российская фигуристка Алиса Овсянкина рассказала о тренировках после перехода в сборную Франции.

«Общее видение танцев на льду здесь немного другое. Основное отличие — это расписание тренировок, выстроенное таким образом, что пары работают с каждым тренером один на один», — цитирует фигуристку ТАСС.

До 2022 года Овсянкина выступала в дуэте с Матвеем Самохиным. Летом 2023-го она встала в пару с Райе и переехала во французский Лион.

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