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Фигуристка Овсянкина рассказала об отличиях тренировочного процесса в России и Франции

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Российская фигуристка Алиса Овсянкина рассказала о тренировках после перехода в сборную Франции.
Фигуристка Овсянкина рассказала об отличиях тренировочного процесса в России и Франции
  • Gettyimages.ru

«Общее видение танцев на льду здесь немного другое. Основное отличие — это расписание тренировок, выстроенное таким образом, что пары работают с каждым тренером один на один», — цитирует фигуристку ТАСС.

До 2022 года Овсянкина выступала в дуэте с Матвеем Самохиным. Летом 2023-го она встала в пару с Райе и переехала во французский Лион.

Ранее Яна Рудковская заявила, что Софья Самоделкина с 2024 года представляет Казахстан.

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