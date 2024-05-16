Роналду: все хотят быть Криштиану, но сделать это сложно
«Талант без работы ничто, как и работа без таланта. Они должны работать вместе. У меня есть и то и другое. Все хотят быть Криштиану, но сделать это сложно. Дисциплина — это самое сложное», — цитирует Роналду ESPN.
Напомним, что 39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. В текущем сезоне футболист забил 42 мяча и отдал 12 голевых передач в 41 матче.
Ранее сообщалось, что Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом мира.