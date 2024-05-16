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Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом мира

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Издание Forbes опубликовало список из десяти самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2024 году.
Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом мира
  • РИА Новости

Список возглавил португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Его заработок составляет $260 млн.

На второй позиции расположился гольфист Джон Рам с $218 млн. Третий — форвард «Интер Майами» Лионель Месси ($135 млн).

В топ-10 вошли также футболисты Килиан Мбаппе, Неймар и Карим Бензема.

Впервые в истории десять самых высокооплачиваемых спортсменов в общей сложности заработали рекордные $1,38 млрд.

Ранее сообщалось, что Роналду рассказал о своём отдыхе и восстановлении.

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