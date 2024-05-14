Роналду: я никогда не разговариваю после 22:00, даже по телефону

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём отдыхе и восстановлении.

«Я никогда не разговариваю после 22:00, даже по телефону. После этого часа не звоните мне. Мне нравится давать отдых своему мозгу. Если вы профессиональный футболист, то должна быть самоотдача. У каждого спортсмена свои особенности и потребности», — приводит слова Роналду Mundo Deportivo.

Напомним, что 39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года.

В текущем сезоне футболист забил 42 мяча и отдал 12 голевых передач в 41 матче.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в социальных сетях, стороны заинтересованы в том, чтобы португалец продержался в клубе. В 2025 году наступает срок продления телевизионных прав, и участие Роналду в следующем цикле считается важным.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Интер Майами».