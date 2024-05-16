В РУСАДА заявили, что на фигуристов не наложат санкции за участие в шоу с Валиевой

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассказали, что на фигуристов, которые выступят летом в одном шоу с дисквалифицированной Камилой Валиевой, не будут наложены санкции.

«Если дисквалифицированная спортсменка не осуществляет деятельность в качестве персонала спортсмена в отношении других фигуристов, то такое взаимодействие не подпадает под определение запрещённого сотрудничества», — приводит заявление РУСАДА ТАСС.

13 мая появилась информация, что Валиева будет исполнять несколько ролей в шоу Татьяны Навки.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева выступит в шоу Навки с согласия WADA.