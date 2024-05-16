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Дивеев: серия пенальти — это лотерея, её выиграл «Зенит»

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о поражении от «Зенита» в матче Пути РПЛ Кубка России.

«Не обыграли «Зенит», потому что «Зенит» выиграл серию пенальти. Это лотерея», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака (5:4). Первая игра между командами завершилась со счётом 1:1.

Голкипер армейского клуба Владислав Тороп был заменён на 36-й минуте матча после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.

Таким образом, «Зенит» сыграет с «Балтикой» в суперфинале турнира. 

Суперфинал Кубка России по футболу — 2024 пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.

Ранее Артур сравнил победу над ЦСКА с глотком свежего воздуха.

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