Дивеев: серия пенальти — это лотерея, её выиграл «Зенит»
«Не обыграли «Зенит», потому что «Зенит» выиграл серию пенальти. Это лотерея», — цитирует Дивеева «Чемпионат».
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака (5:4). Первая игра между командами завершилась со счётом 1:1.
Голкипер армейского клуба Владислав Тороп был заменён на 36-й минуте матча после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.
Таким образом, «Зенит» сыграет с «Балтикой» в суперфинале турнира.
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