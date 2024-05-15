Артур сравнил победу над ЦСКА с глотком свежего воздуха

Нападающий «Зенита» Артур Гимарайнс прокомментировал победу над ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России.

«В раздевалке был глоток свежего воздуха. Заразительная радость, потому что давно не было таких побед, приятных эмоций. Сегодня мы их получили. Особенно приятно, что это произошло на нашем стадионе перед нашими болельщиками. Это глоток эмоций для нас», — цитирует Артура «Чемпионат».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Семака (5:4). Первая игра между командами завершилась со счётом 1:1.

Голкипер армейского клуба Владислав Тороп был заменён на 36-й минуте матча после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Вместо него на поле вышел Владимир Шайхутдинов, который провёл дебютную встречу.

Таким образом, «Зенит» сыграет с «Балтикой» в суперфинале турнира.

Суперфинал Кубка России по футболу — 2024 пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.

Ранее сообщалось, что матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА посетили более 50 тыс. человек.