Магомедов: вижу Махачева фаворитом в поединке с Порье

Российский боец Абусупьян Магомедов высказал мнение, что чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев победит американца Дастина Порье на номерном турнире UFC 302.

«Конечно, это топовые бойцы, один удар может решить всё. Дастин — это боец, который уже не раз доказывал, что он может вернуться из любого положения и одержать победу. Я вижу Ислама фаворитом 70 на 30, так как Порье наевшийся, и у него нет того голода, как у Ислама», — цитирует Магомедова Mma.metaratings.ru.

Россиянин подерётся с американцем на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Дариуш заявил, что Махачев способен стать чемпионом UFC в двух категориях.