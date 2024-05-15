RT в Telegram
Подпишись

Магомедов: вижу Махачева фаворитом в поединке с Порье

Короткая ссылка
Российский боец Абусупьян Магомедов высказал мнение, что чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев победит американца Дастина Порье на номерном турнире UFC 302.
Магомедов: вижу Махачева фаворитом в поединке с Порье
  • Gettyimages.ru

«Конечно, это топовые бойцы, один удар может решить всё. Дастин — это боец, который уже не раз доказывал, что он может вернуться из любого положения и одержать победу. Я вижу Ислама фаворитом 70 на 30, так как Порье наевшийся, и у него нет того голода, как у Ислама», — цитирует Магомедова Mma.metaratings.ru.

Россиянин подерётся с американцем на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Дариуш заявил, что Махачев способен стать чемпионом UFC в двух категориях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить