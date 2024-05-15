Ташуев — о возможном лишении футболистов «Зенита» бонусов: все игроки научились считать деньги

Известный тренер Сергей Ташуев отреагировал на то, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер пообещал лишить игроков «Зенита» бонусов, если те не выиграют Кубок России или национальный чемпионат.

«Думаю, подействует. Всё-таки спортсменам важны достаток и благополучие семей. Когда не хватает характера и волевых качеств, руководству приходится использовать различные варианты мотивации. Да, игроки сине-бело-голубых и так не бедствуют, но и бонусы у них наверняка большие. Поверьте, сейчас все футболисты научились считать деньги, даже звёзды», — заявил он RT.

Полностью интервью тренера читайте на сайте RT.

Ранее Ташуев высказался об игре «Зенита» во второй половине сезона-2023/24.