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Ташуев — о возможном лишении футболистов «Зенита» бонусов: все игроки научились считать деньги

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Известный тренер Сергей Ташуев отреагировал на то, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер пообещал лишить игроков «Зенита» бонусов, если те не выиграют Кубок России или национальный чемпионат.
Ташуев — о возможном лишении футболистов «Зенита» бонусов: все игроки научились считать деньги
  • РИА Новости

«Думаю, подействует. Всё-таки спортсменам важны достаток и благополучие семей. Когда не хватает характера и волевых качеств, руководству приходится использовать различные варианты мотивации. Да, игроки сине-бело-голубых и так не бедствуют, но и бонусы у них наверняка большие. Поверьте, сейчас все футболисты научились считать деньги, даже звёзды», — заявил он RT.

Полностью интервью тренера читайте на сайте RT.

Ранее Ташуев высказался об игре «Зенита» во второй половине сезона-2023/24.

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