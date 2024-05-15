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Ташуев: у футболистов «Зенита» банально не горят глаза

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Известный тренер Сергей Ташуев высказался об игре «Зенита» во второй половине сезона-2023/24.
Ташуев: у футболистов «Зенита» банально не горят глаза
  • РИА Новости

«Петербуржцы в последнее время совсем не радуют. Если сравнить их со швейцарским ножом, то он будто затупился. При этом с ходу и не скажешь, какой конкретно винтик сломался. Опять же, мы не видели, как Семак готовил подопечных зимой. Возможно, действительно не хватает мотивации. Тяжело настраиваться на борьбу за шестой комплект золотых медалей, как за первый. У ребят банально не горят глаза. Бледно выглядит Клаудиньо. Не на своём уровне действует Вендел. А вспомните, как он разрывал всех, когда вернулся из Бразилии летом!» — отметил он RT.

Полностью интервью тренера читайте на сайте RT.

Ранее Ташуев высказался об ошибках Игоря Акинфеева в нынешнем сезоне.

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