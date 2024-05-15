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Ташуев высказался об ошибках Акинфеева в нынешнем сезоне

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Известный тренер Сергей Ташуев прокомментировал игру голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в нынешнем сезоне.
Ташуев высказался об ошибках Акинфеева в нынешнем сезоне
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«За почти 20 лет, которые длится карьера Игоря, мы привыкли считать его глыбой, вратарём, не допускающим помарок и регулярно выручающим. Но всё-таки он живой человек. Давайте не забывать, что ему исполнилось 38, не мальчик. При этом работы у него в стане красно-синих всегда достаточно. Очень тяжело постоянно находиться в тонусе и спасать. Но несмотря на все пропущенные неоднозначные мячи в текущем розыгрыше РПЛ, не считаю, что Акинфеев близок к завершению карьеры. Уверен, он не сказал последнего слова и ещё порадует болельщиков шикарными сейвами», — сказал он RT.

Полностью интервью тренера читайте на сайте RT.

Ранее Ташуев поделился ожиданиями от матча «Зенита» и ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России.

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