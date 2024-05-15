Скира: топ-клуб Саудовской Аравии готовит фантастическое предложение по Де Брёйне
- AFP
По информации инсайдера Николо Скиры в соцсети X, один из саудовских топ-клубов готовит «фантастическое» и очень щедрое предложение для игрока и «Ман Сити».
В нынешнем сезоне 32-летний Де Брёйне забил шесть мячей и сделал 18 результативных передач в 24 матчах команды во всех турнирах. Его контракт действует до 2025 года.
Ранее сообщалось, что 39-летний Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром» до 2026 года.