Джейкобс: 39-летний Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром» до 2026 года
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Как сообщает журналист Бен Джейкобс в социальных сетях, стороны заинтересованы в том, чтобы португалец продержался в клубе. В 2025 году наступает срок продления телевизионных прав, и участие Роналду в следующем цикле считается важным.
Напомним, что 39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года.
В текущем сезоне футболист забил 42 мяча и отдал 12 голевых передач в 41 матче.
Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Интер Майами».