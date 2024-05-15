Деменко: у «Зенита» есть шанс переломить чемпионскую гонку
- РИА Новости
«Лидерства «Динамо» не ожидал никто, даже Личка. Но впереди ещё два тура, у «Зенита» есть шанс всё переломить. В последней игре ведь встречаются «Динамо» и «Краснодар», — цитирует Деменко Euro-Football.
В нынешнем сезоне санкт-петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Лидером является «Динамо». В активе москвичей 53 балла. Третий — «Краснодар» (50 очков).
Ранее Вендел заявил, что следующий сезон проведёт в «Зените».