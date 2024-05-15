Зобнин: проигрыш «Спартака» «Балтике» — это не позор

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал проигрыш команды «Балтике» в финале Пути регионов Кубка России.

«Можно ли назвать позором это поражение? Нет. «Балтика» — серьёзный соперник. Они сыграли основным составом, у них была хорошая поддержка. Мы виноваты полностью. Пропустили быстрый гол», — цитирует Зобнина «РБ Спорт».

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Счёт матча — 1:0 в пользу хозяев. Игрок вышел на замену на 58-й минуте и не отметился результативными действиями.

Соперник «Балтики» станет известен 15 мая в ответной встрече «Зенит» — ЦСКА (1:1). Суперфинал Кубка России — 2024 пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 2 июня.

Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые проиграл при Владимире Слишковиче.