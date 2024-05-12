Морено назвал заслуженной победу «Сочи» над «Пари НН» в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал победу над «Пари НН» в матче 28-го тура РПЛ.

«Я всегда верю в свою команду, в то, что мы можем побеждать в каждом матче. Конечно, не всегда удаётся побеждать с таким счётом, это достаточно необычно. Тем не менее команда этого заслуживает, она показывает это своей игрой», — приводит слова Морено «Матч ТВ».

Встреча, проходившая на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 6:1 в пользу «Сочи».

«Сочи» набрал 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Пари НН» 29 очков и 12-я позиция.

Ранее главный тренер нижегородцев Саша Илич прокомментировал поражение от «Сочи».