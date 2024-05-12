Илич: «Сочи» наказал «Пари НН» за каждую ошибку

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ.

«Соперник наказал нас за каждую ошибку во втором тайме. Мы играли недостаточно хорошо в первом тайме. Нужно было что‑то менять. В чём проблема? Во всём», — приводит слова Илича «Матч ТВ».

Встреча, проходившая на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 6:1 в пользу «Сочи».

«Сочи» набрал 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Пари НН» 29 очков и 12-я позиция.

Ранее Кучаев заявил, что Илич уже внёс несколько изменений в «Пари НН».