Илич: «Сочи» наказал «Пари НН» за каждую ошибку
- РИА Новости
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«Соперник наказал нас за каждую ошибку во втором тайме. Мы играли недостаточно хорошо в первом тайме. Нужно было что‑то менять. В чём проблема? Во всём», — приводит слова Илича «Матч ТВ».
Встреча, проходившая на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 6:1 в пользу «Сочи».
«Сочи» набрал 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Пари НН» 29 очков и 12-я позиция.
Ранее Кучаев заявил, что Илич уже внёс несколько изменений в «Пари НН».