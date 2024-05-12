Губерниев: российские пловцы совершили глупость, что не стали получать нейтральный статус

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские пловцы совершили большую глупость, что не стали получать нейтральный статус.

«С моей точки зрения, пловцы совершили большую глупость, что не стали получать нейтральный статус и отбираться на Игры», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Позднее во Всероссийской федерации плавания (ВФП) назвали неприемлемыми критерии допуска россиян.

Ранее сообщалось, что Aquatics Integrity Unit расследует возможные нарушения правил российскими пловцами на турнире в Баня-Луке.