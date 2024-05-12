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Губерниев: российские пловцы совершили глупость, что не стали получать нейтральный статус

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Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские пловцы совершили большую глупость, что не стали получать нейтральный статус.

«С моей точки зрения, пловцы совершили большую глупость, что не стали получать нейтральный статус и отбираться на Игры», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Позднее во Всероссийской федерации плавания (ВФП) назвали неприемлемыми критерии допуска россиян.

Ранее сообщалось, что Aquatics Integrity Unit расследует возможные нарушения правил российскими пловцами на турнире в Баня-Луке.

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