Губерниев: российские пловцы совершили глупость, что не стали получать нейтральный статус
«С моей точки зрения, пловцы совершили большую глупость, что не стали получать нейтральный статус и отбираться на Игры», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.
Позднее во Всероссийской федерации плавания (ВФП) назвали неприемлемыми критерии допуска россиян.
Ранее сообщалось, что Aquatics Integrity Unit расследует возможные нарушения правил российскими пловцами на турнире в Баня-Луке.