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Степанова поблагодарила Матыцина за работу на посту министра спорта России

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о работе Олега Матыцина на посту министра спорта России.

«Супернепростой ему достался период на посту: стал министром, как раз когда ковид начал отменять соревнования. Затем враждебные России спортивные чиновники попробовали «отменить» уже весь наш спорт.

То, что мы, профессиональные российские спортсмены, имеем возможность тренироваться и выступать, — его огромная заслуга», — написала Степанова в Telegram.

Матыцин, занимавший с января 2020 года должность главы Минспорта, не вошёл в состав нового кабмина и перейдёт на другую работу.

Ранее Мишустин предложил Дегтярёва на должность министра спорта.

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