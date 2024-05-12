Личка: команда пошла за победой, и футбольный бог помог «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Балтикой» в матче 28-го тура РПЛ.

«Когда ты в двух играх забиваешь на последних минутах, это показывает характер команды и раздевалки. Я очень рад. Ты знаешь, что «Краснодар» потерял очки, «Зенит» потерял, и мы можем выйти на первое место, это мечта. Команда пошла за победой, и футбольный бог нам помог», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Калининграде, завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей. Отметим, что до 90-й минуты «Балтика» вела в счёте. «Динамо» победило благодаря голам Фернандеса и Нгамалё.

«Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее Сергей Игнашевич заявил, что игрокам «Балтики» не хватило мастерства и надежности в матче с «Динамо»