Слишкович: если бы матч с «Краснодаром» кончился вничью, было бы правильно

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 28-го тура РПЛ.

«Тяжёлая игра, очень хороший соперник. Мы знали, что не будет легко. В первом тайме они играли, как должны были играть мы. Во втором тайме было проще. Если бы матч кончился вничью, было бы правильно. Но мы забираем три очка и очень рады», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:0. Единственный мяч забил Роман Зобнин на 35-й минуте встречи.

Таким образом, «Краснодар» с 50 очками продолжает занимать второе место. «Спартак» — на четвёртой позиции (46).

Ранее Зобнин заявил, что атмосфера в команде всегда меняется в лучшую сторону при смене главного тренера.