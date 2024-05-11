Зобнин: при смене тренера атмосфера в команде всегда меняется в лучшую сторону
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Все раскрепостились. При смене тренера атмосфера всегда меняется в лучшую сторону. В каждой игре ребята обороняются, атакуют, играют друг за друга, все сплотились. Это главный ключ к нашему успеху», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».
11 мая красно-белые победили «Краснодар» в 28-м туре РПЛ со счётом 1:0.
«Спартак» — на четвёртой позиции (46) в турнирной таблице чемпионата страны по футболу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не проигрывает на протяжении семи матчей.