Зобнин: при смене тренера атмосфера в команде всегда меняется в лучшую сторону

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что атмосфера в команде всегда меняется в лучшую сторону при смене главного тренера.

«Все раскрепостились. При смене тренера атмосфера всегда меняется в лучшую сторону. В каждой игре ребята обороняются, атакуют, играют друг за друга, все сплотились. Это главный ключ к нашему успеху», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

11 мая красно-белые победили «Краснодар» в 28-м туре РПЛ со счётом 1:0.

«Спартак» — на четвёртой позиции (46) в турнирной таблице чемпионата страны по футболу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не проигрывает на протяжении семи матчей.