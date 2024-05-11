Мостовой: если бы Абаскаля уволили раньше, «Спартак» боролся бы за чемпионство

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в матче 28-го тура РПЛ.

«Спартак» уже на четвёртом месте. Если бы убрали Абаскаля чуть пораньше, боролись бы за чемпионство. Сейчас он точно может забраться в тройку, тем более у «Краснодара» ещё игра с «Динамо». Конечно, «Спартак» боролся бы за титул, если бы Абаскаля уволили раньше», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник столичного клуба Роман Зобнин на 35-й минуте встречи.

Таким образом, «Краснодар» с 50 очками продолжает занимать второе место. «Спартак» — на четвёртой позиции (46).

Ранее «Рубин» обыграл «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ.