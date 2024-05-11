Мусаев — о поражении от «Спартака»: извиняюсь перед всеми жителями Краснодара
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«В каждом из трёх матчей мы не заслуживали того, что вышло. Некого винить, кроме себя, нужно играть лучше. Каждый отдал силы, но мы теряем шансы. Я извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, ты должен играть лучше», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».
Встреча в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил полузащитник столичного клуба Роман Зобнин на 35-й минуте встречи.
Таким образом, «Краснодар» с 50 очками продолжает занимать второе место. «Спартак» — на четвёртой позиции (46).
Ранее «Рубин» обыграл «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ.