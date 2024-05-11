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Мусаев — о поражении от «Спартака»: извиняюсь перед всеми жителями Краснодара

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев принёс извинения жителям города за поражение от «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ.
Мусаев — о поражении от «Спартака»: извиняюсь перед всеми жителями Краснодара
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«В каждом из трёх матчей мы не заслуживали того, что вышло. Некого винить, кроме себя, нужно играть лучше. Каждый отдал силы, но мы теряем шансы. Я извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, ты должен играть лучше», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник столичного клуба Роман Зобнин на 35-й минуте встречи.

Таким образом, «Краснодар» с 50 очками продолжает занимать второе место. «Спартак» — на четвёртой позиции (46).

Ранее «Рубин» обыграл «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ.

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