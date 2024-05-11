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Серебряков назвал секрет успеха «Металлурга» в Кубке Гагарина

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Вратарь СКА Никита Серебряков высказался об игре Ильи Набокова из «Металлурга» в Кубке Гагарина.
Серебряков назвал секрет успеха «Металлурга» в Кубке Гагарина
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Не могу сказать, что игра Ильи Набокова удивила. Вообще после вылета СКА не следил за оставшимися матчами плей-офф. Чего там смотреть? Мне своего хоккея хватило. Просто поехал отдыхать и перезагружаться. Но Илья молодец. И Андрей Разин проделал потрясающую работу. Магнитогорцы просто красавцы и добились успеха именно командой. Взлёт Набокова не был бы возможен без доверия тренера. На молодого голкипера сделали ставку, и тот не подвёл. Когда в тебя верят наставник и партнёры, ты будешь давать результат. Да и посмотрите, сколько шайб они все вместе на себя поймали. Прямо ощущалось, что на льду единый коллектив», — отметил он.

Полностью интервью хоккеиста читайте на сайте RT.

Ранее Серебряков прокомментировал судейство в Кубке Гагарина в сезоне-2023/24.

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