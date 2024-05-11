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Серебряков: СКА вылетел из Кубка Гагарина не из-за судейства

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Вратарь СКА Никита Серебряков прокомментировал судейство в Кубке Гагарина в сезоне-2023/24.
Серебряков: СКА вылетел из Кубка Гагарина не из-за судейства
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Честно, уже по десять раз меняют трактовки моментов. Поэтому я сам немного запутался. Нет толку мусолить данный эпизод. Всё равно он не стал ключевым. Нельзя сказать, что СКА вылетел из-за того вердикта арбитра. Всем всё объяснили. Не вижу смысла в этом ковыряться. Повторюсь, не прошли дальше мы точно не из-за судейства. Дальше тренерский штаб сделает выводы. В следующем сезоне всё будет намного лучше», — отметил он.

Полностью интервью хоккеиста читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, как Серебряков оценил дебютный сезон в составе СКА.

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