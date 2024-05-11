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Серебряков оценил дебютный сезон в составе СКА

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Вратарь СКА Никита Серебряков высказался о своём дебютном сезоне в санкт-петербургском клубе.
Серебряков оценил дебютный сезон в составе СКА
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Оценю на пятёрку. Признаться, сам переход в команду получился эмоционально непростым. Много всего в жизни изменилось, не только связанного с хоккеем. Но я сделал шаг вперёд, поэтому и поставлю себе наивысший балл. В целом сезон провёл отлично и быстро влился, пусть, как и любому новичку, потребовалось время. Я доволен собой», — заявил он RT.

Полностью интервью хоккеиста читайте на сайте RT.

Ранее Серебряков высказался об отсутствии практики в матчах Большого тура сборной «Россия 25».

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