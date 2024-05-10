В «Зените» подтвердили, что Фернандес пропустит остаток сезона из-за травмы

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о ситуации касательно защитника Марио Фернандес.

«Да, Марио действительно не сможет нам помочь до конца сезона из-за травмы. Самое главное сейчас, чтобы Марио выздоровел», — цитирует Оливейру «Чемпионат».

По информации РИА Новости, игрок рассматривает возможность завершения карьеры по окончании сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне 33-летний Фернандес сыграл 18 матчей за команду, в которых не отличился результативными действиями. В апреле он успешно перенёс операцию.

Ранее Фернандес высказал мнение, что петербургский клуб будет бороться за победу в Кубке России.