RT в Telegram
Подпишись

«РБ Спорт»: «Зенит» интересуется защитником «Краснодара» Волковым

Короткая ссылка
Защитник «Краснодара» Сергей Волков может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно.
«РБ Спорт»: «Зенит» интересуется защитником «Краснодара» Волковым
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает «РБ Спорт», петербургский клуб уже контактировал со стороной 21-летнего игрока, но пока не делал официального предложения «Краснодару».

21-летний Волков является воспитанником краснодарского клуба. В текущем сезоне футболист провёл за «Краснодар» 28 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан автором лучшего гола в Российской премьер-лиге (РПЛ) в апреле.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить