«РБ Спорт»: «Зенит» интересуется защитником «Краснодара» Волковым
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Как сообщает «РБ Спорт», петербургский клуб уже контактировал со стороной 21-летнего игрока, но пока не делал официального предложения «Краснодару».
21-летний Волков является воспитанником краснодарского клуба. В текущем сезоне футболист провёл за «Краснодар» 28 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан автором лучшего гола в Российской премьер-лиге (РПЛ) в апреле.