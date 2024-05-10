«РБ Спорт»: «Зенит» интересуется защитником «Краснодара» Волковым

Защитник «Краснодара» Сергей Волков может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно.

Как сообщает «РБ Спорт», петербургский клуб уже контактировал со стороной 21-летнего игрока, но пока не делал официального предложения «Краснодару».

21-летний Волков является воспитанником краснодарского клуба. В текущем сезоне футболист провёл за «Краснодар» 28 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан автором лучшего гола в Российской премьер-лиге (РПЛ) в апреле.