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Мокаев: Царукян добавит и физически, и психологически в реванше с Махачевым

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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев высказался о реванше между российскими спортсменами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.
Мокаев: Царукян добавит и физически, и психологически в реванше с Махачевым
  • Gettyimages.ru

«Не знаю, будет ли отличаться результат реванша Махачева и Царукяна от того, что мы увидели в первый раз. Конечно, Царукян добавит как физически, так и психологически. Но Ислам выше уровнем. Думаю, его соперники были сложнее, чем у Армана», — цитирует Мокаева MMA.Metaratings.ru.

14 апреля Царукян взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей. Позже в команде спортсмена сообщили, что боец отказался от реванша с Махачевым на UFC 302.

Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев, который выиграл единогласным решением судей.

Ранее Махачев назвал слабые стороны Порье перед боем на UFC 302.

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