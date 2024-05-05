Экс-тренер «Томи» Передня: сборную России мог бы возглавить Семак

Бывший тренер «Томи» Сергей Передня высказал мнение, что наставник «Зенита» Сергей Семак мог бы возглавить национальную команду.

«Мне кажется, что сборную России мог бы возглавить Семак. Черчесов, наверное, и сам не захочет возвращаться туда. А во-вторых, нужно, чтобы в сборной пробовали и других специалистов. Семак — самая реальная кандидатура для этого», — цитирует Передню «Чемпионат».

Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять чемпионатов России подряд.

В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Столько же баллов у идущего на второй позиции «Краснодара».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и Семак договорились о продлении контракта до 2030 года.