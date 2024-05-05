Экс-тренер «Томи» Передня: сборную России мог бы возглавить Семак
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«Мне кажется, что сборную России мог бы возглавить Семак. Черчесов, наверное, и сам не захочет возвращаться туда. А во-вторых, нужно, чтобы в сборной пробовали и других специалистов. Семак — самая реальная кандидатура для этого», — цитирует Передню «Чемпионат».
Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять чемпионатов России подряд.
В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Столько же баллов у идущего на второй позиции «Краснодара».
Ранее сообщалось, что «Зенит» и Семак договорились о продлении контракта до 2030 года.