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Давыдов: может быть, Слишковича стоит оставить, если выиграет трофей

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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался о тренере красно-белых Владимире Слишковиче.
Давыдов: может быть, Слишковича стоит оставить, если выиграет трофей
  • Gettyimages.ru

«Стоит ли оставлять Слишковича, если он выиграет трофей? Может быть и стоит, но надо понять, какой микроклимат в команде. Какой контакт у тренера с игроками. В любом случае решать руководству. Затрудняюсь ответить. Время покажет», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Слишкович. Под его руководством команда выдала беспроигрышную серию из пяти матчей.

Ранее Зарема Салихова призвала руководство «Спартака» дать шанс Слишковичу.

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