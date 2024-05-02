Журова: думаю, никто из россиян не поедет на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка Светлана Журова высказала мнение, что российские спортсмены не поедут на Олимпийские игры в Париже.

«Елена Вяльбе просто констатирует факт. Я думаю, что так и будет. Она это знает и слышит от разных людей. Сейчас вообще непонятно, кто поедет на Олимпийские игры. То, что большинству людей это не нравится, — это точно. Поддержу ли спортсменов, которые поедут на Игры? Мне сложно сейчас говорить, поскольку я думаю, что никто не поедет на Олимпиаду», — цитирует Журову «Советский спорт».

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Евгения Медведева назвала жестью условия допуска россиян к ОИ в Париже.