Атлетическая комиссия заморозила более $30 тыс. из гонорара Царукяна за драку с фанатом
- Gettyimages.ru
«До конца разбирательства заморожено 30% гонорара. Это $31,6 тыс.», — сообщили ТАСС в комиссии.
14 апреля Царукян взял верх над Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.
Перед выходом на поединок россиянин устроил потасовку с фанатом за то, что тот показал ему средний палец.
Ранее Ислам Махачев высказался об отказе Царукяна провести поединок на UFC 302.