RT в Telegram
Подпишись

Атлетическая комиссия заморозила более $30 тыс. из гонорара Царукяна за драку с фанатом

Короткая ссылка
Атлетической комиссией штата Невада было удержано более $30 тыс. из гонорара российского бойца UFC Армана Царукяна за драку с фанатом.
Атлетическая комиссия заморозила более $30 тыс. из гонорара Царукяна за драку с фанатом
  • Gettyimages.ru

«До конца разбирательства заморожено 30% гонорара. Это $31,6 тыс.», — сообщили ТАСС в комиссии.

14 апреля Царукян взял верх над Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей. 

Перед выходом на поединок россиянин устроил потасовку с фанатом за то, что тот показал ему средний палец.

Ранее Ислам Махачев высказался об отказе Царукяна провести поединок на UFC 302.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить