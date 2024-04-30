Атлетическая комиссия заморозила более $30 тыс. из гонорара Царукяна за драку с фанатом

Атлетической комиссией штата Невада было удержано более $30 тыс. из гонорара российского бойца UFC Армана Царукяна за драку с фанатом.

«До конца разбирательства заморожено 30% гонорара. Это $31,6 тыс.», — сообщили ТАСС в комиссии.

14 апреля Царукян взял верх над Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.

Перед выходом на поединок россиянин устроил потасовку с фанатом за то, что тот показал ему средний палец.

Ранее Ислам Махачев высказался об отказе Царукяна провести поединок на UFC 302.