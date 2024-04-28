Сборная России досрочно выиграла медальный зачёт чемпионата Европы по боксу

Сборная России по боксу досрочно выиграла медальный зачёт чемпионата Европы 2024 года, проходящего в Белграде (Сербия).

Эдмонд Худоян принёс российской сборной 14-ю медаль турнира. Теперь в активе команды шесть золотых, семь серебряных и одна бронзовая медали. Сборная досрочно выиграла общий зачёт соревнований.

На второй позиции расположилась команда Сербии, завоевав 17 медалей (3-1-13). Третья — Ирландия (2-2-2).

Ранее сообщалось, что России принесли извинения за выключенный на чемпионате Европы по боксу гимн.