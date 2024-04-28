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ФСБР выставили счёт за проверку борцов на причастность к силовым структурам

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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что по итогам 2023 года возглавляемой им организации выставили счёт в размере ₣100 тыс. за проверку спортсменов на причастность к силовым структурам.
ФСБР выставили счёт за проверку борцов на причастность к силовым структурам
  • РИА Новости

«Сумма за 2024 год тоже постепенно растёт. Тестируются борцы каждый выезд, и каждый выезд что-то новое. Точный протокол допуска неизвестен никому. Причём клич о стукачестве и доносах, который растиражировал глава МОК в недавней беседе с «африканским» деятелем (в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом — прим. RT), только плодит эту историю. Cтоит беспрецедентная задача изоляции российского спорта», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

В результате проверок нейтральный статус не могут получить Абдулрашид Садулаев, Муса Евлоев, Екатерина Букина и ещё целый ряд спортсменов.

Ранее в Госдуме обвинили главу МОК Баха в двойных стандартах.

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