Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что по итогам 2023 года возглавляемой им организации выставили счёт в размере ₣100 тыс. за проверку спортсменов на причастность к силовым структурам.

«Сумма за 2024 год тоже постепенно растёт. Тестируются борцы каждый выезд, и каждый выезд что-то новое. Точный протокол допуска неизвестен никому. Причём клич о стукачестве и доносах, который растиражировал глава МОК в недавней беседе с «африканским» деятелем (в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом — прим. RT), только плодит эту историю. Cтоит беспрецедентная задача изоляции российского спорта», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

В результате проверок нейтральный статус не могут получить Абдулрашид Садулаев, Муса Евлоев, Екатерина Букина и ещё целый ряд спортсменов.

Ранее в Госдуме обвинили главу МОК Баха в двойных стандартах.