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Шахматистки Лагно и Горячкина гарантировали себе участие в турнирах серии Гран-при

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Россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина гарантировали себе участие в турнирах серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Шахматистки Лагно и Горячкина гарантировали себе участие в турнирах серии Гран-при
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Отмечается, что количество турниров увеличилось с четырёх до шести. Также изменилось количество участников — с 16 до 20 — и был увеличен призовой фонд.

«Мы хотим, чтобы больше женщин играло, чтобы у них было больше событий и лучших условий. Наши лучшие шахматистки заслуживают этого. Это также послужит стимулом для нового поколения», — заявил генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.

22 апреля Екатерина Лагно уступила Рамешбабу Вайшали из Индии в заключительном туре на Турнире претенденток в Торонто. Александра Горячкина там же сыграла вничью с болгаркой Нургюл Салимовой.

Таким образом, Горячкина заняла итоговое пятое место на соревнованиях, а Лагно — шестое.

Ранее сообщалось, что российский шахматист Ян Непомнящий располагается на четвёртом месте в рейтинге ФИДЕ после Турнира претендентов.

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