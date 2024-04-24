Непомнящий поднялся на три позиции в рейтинге ФИДЕ после Турнира претендентов
- AFP
Двукратный вице-чемпион мира набрал 12 рейтинговых очков и обогнал по этому показателю 17-го чемпиона мира по шахматам Дин Лижэня из Китая.
Лидирует в рейтинге Магнус Карлсен (Норвегия) — 2830 очков. Второе место занимает Фабиано Каруана (США) — 2805 (+2 очка). Замыкает тройку Хикару Накамура (США) — 2794 (+5 очков).
Ранее российский шахматист Сергей Карякин заявил, что индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу является фаворитом предстоящего матча за мировую корону.