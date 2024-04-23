RT в Telegram
Подпишись

Карякин считает, что Доммараджу будет фаворитом в матче за шахматную корону

Короткая ссылка
Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу является фаворитом предстоящего матча за мировую корону.
Карякин считает, что Доммараджу будет фаворитом в матче за шахматную корону
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что по уровню игры Гукеш сейчас гораздо сильнее и стабильнее, чем Дин Лижэнь. И если индийский шахматист справится с нервами и хорошо подготовится к матчу, то, как мне кажется, он будет фаворитом этого поединка», — сказал Карякин РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что китайский гроссмейстер в последнее время соревнуется совсем немного, поэтому сложно предсказать, каким окажется его уровень игры.

Исполнительный директор Международной шахматной федерации Эмиль Сутовский сообщил, что матч пройдёт с 20 ноября по 15 декабря.

Доммараджу станет самым молодым участником матча на первенство мира. На данный момент шахматисту 17 лет. 

Ранее Непомнящий не сумел третий раз подряд выиграть Турнир претендентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить