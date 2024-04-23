Карякин считает, что Доммараджу будет фаворитом в матче за шахматную корону

Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу является фаворитом предстоящего матча за мировую корону.

«Я думаю, что по уровню игры Гукеш сейчас гораздо сильнее и стабильнее, чем Дин Лижэнь. И если индийский шахматист справится с нервами и хорошо подготовится к матчу, то, как мне кажется, он будет фаворитом этого поединка», — сказал Карякин РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что китайский гроссмейстер в последнее время соревнуется совсем немного, поэтому сложно предсказать, каким окажется его уровень игры.

Исполнительный директор Международной шахматной федерации Эмиль Сутовский сообщил, что матч пройдёт с 20 ноября по 15 декабря.

Доммараджу станет самым молодым участником матча на первенство мира. На данный момент шахматисту 17 лет.

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