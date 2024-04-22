Непомнящий не сумел третий раз подряд выиграть Турнир претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью в 14-й партии на Турнире претендентов 2024 года в Торонто (Канада).

Россиянин встречался с представителем США Фабиано Каруаной и играл чёрными фигурами. Счёт противостояния — 1/2:1/2.

Таким образом, Непомнящий делит второе место с Каруаной и Хикару Накамурой (США) с 8,5 балла, а победителем соревнований стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии (9). Ему предстоит матч за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

Ранее Екатерина Лагно рассказала, важно ли ей занять третье место на Турнире претенденток.