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Непомнящий не сумел третий раз подряд выиграть Турнир претендентов

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью в 14-й партии на Турнире претендентов 2024 года в Торонто (Канада).
Непомнящий не сумел третий раз подряд выиграть Турнир претендентов

Россиянин встречался с представителем США Фабиано Каруаной и играл чёрными фигурами. Счёт противостояния — 1/2:1/2.

Таким образом, Непомнящий делит второе место с Каруаной и Хикару Накамурой (США) с 8,5 балла, а победителем соревнований стал 17-летний Гукеш Доммараджу из Индии (9). Ему предстоит матч за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

Ранее Екатерина Лагно рассказала, важно ли ей занять третье место на Турнире претенденток.

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