Сихарулидзе: запросы на смену гражданства в основном от среднего уровня фигуристов
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Запросы на смену гражданства есть. В основном это от очень среднего уровня спортсменов, которые считают, что, перейдя в другую страну, станут мировыми лидерами», — сказал Сихарулидзе в подкасте на Первом канале.
Он также поблагодарил лидеров за то, что они не думают о смене гражданства.
9 октября 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Сихарулидзе не считает повышение возрастного ценза катастрофой для фигуристов из России.