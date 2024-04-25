Сихарулидзе: запросы на смену гражданства в основном от среднего уровня фигуристов

Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прокомментировал количество российских спортсменов, которые решили сменить гражданство.

«Запросы на смену гражданства есть. В основном это от очень среднего уровня спортсменов, которые считают, что, перейдя в другую страну, станут мировыми лидерами», — сказал Сихарулидзе в подкасте на Первом канале.

Он также поблагодарил лидеров за то, что они не думают о смене гражданства.

9 октября 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Сихарулидзе не считает повышение возрастного ценза катастрофой для фигуристов из России.