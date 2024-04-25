Экс-тренер ЦСКА Чанов назвал бредом обвинения Ру в подкупе судей

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал заявления бывшего наставника французского «Осера» Ги Ру, обвинившего армейцев в подкупе судей перед игрой 1/4 финала Кубка УЕФА сезона-2004/05.

«Я полностью согласен с Валерием Георгиевичем Газзаевым, назвавшим эти обвинения бредом. Матч с «Осером» исторический, его помнят все. А мы, участники этого матча, тем более помним до каждой секунды. Это полнейший бред. Я понимаю, что сейчас такое время, когда Россию надо обвинять. Может, предложить этому тренеру посмотреть матч в Испании, когда мы стали чемпионами Европы и когда в воротах был Яшин и Понедельник забивал. Может, мы там ещё что-то не так сделали», — цитирует Чанова «Чемпионат».

Наставник допустил, что Ру до сих пор не смирился с поражением 19-летней давности, поставившим крест на перспективах «Осера» в турнире. А подобными заявлениями пытается оправдать неудачу.

В плей-офф Кубка УЕФА сезона-2004/05 ЦСКА и «Осер» встретились на стадии 1/4 финала. На своём поле москвичи разгромили французов со счётом 4:0, а в ответном матче уступили 0:2. Однако всё равно прошли в полуфинал, где взяли верх над «Пармой». В финале армейцы справились со «Спортингом» и завоевали международный трофей.

Ранее директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слова экс главного тренера французского «Осера» Ги Ру, который обвинил армейцев в подкупе судей в матчах победного Кубка УЕФА сезона-2004/05.