В ЦСКА ответили на обвинения в подкупе судей в Кубке УЕФА сезона-2004/05

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слова экс главного тренера французского «Осера» Ги Ру, который обвинил армейцев в подкупе судей в матчах победного Кубка УЕФА сезона-2004/05.

Напомним, Ги Ру заявил, что во время ответного матча «Осера» и ЦСКА ему сообщили, что в сумке одного из рефери нашли часы с рубинами. Это, по его словам, свидетельствует об ангажированности арбитров.

«Исходя из сказанного, тут арбитр, скорее, был чуть не ограблен человеком Ги Ру, полезшим в его сумку, и никто другой. Ну серьёзно: ЦСКА выиграл первый матч со счётом 4:0, а подозрения у Ги Ру возникли из-за того, что кто-то во время уже ответной игры по его указанию залез в сумку судейской бригады», — заявил Брейдо РИА Новости.

Тот розыгрыш второго по значимости клубного турнира Европы красно-синие под руководством Валерия Газзаева выиграли.

Ранее бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев заявил, что обвинивший ЦСКА в подкупе судей экс-тренер «Осера» выжил из ума.