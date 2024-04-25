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В ЦСКА ответили на обвинения в подкупе судей в Кубке УЕФА сезона-2004/05

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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слова экс главного тренера французского «Осера» Ги Ру, который обвинил армейцев в подкупе судей в матчах победного Кубка УЕФА сезона-2004/05.
В ЦСКА ответили на обвинения в подкупе судей в Кубке УЕФА сезона-2004/05
  • РИА Новости

Напомним, Ги Ру заявил, что во время ответного матча «Осера» и ЦСКА ему сообщили, что в сумке одного из рефери нашли часы с рубинами. Это, по его словам, свидетельствует об ангажированности арбитров.

«Исходя из сказанного, тут арбитр, скорее, был чуть не ограблен человеком Ги Ру, полезшим в его сумку, и никто другой. Ну серьёзно: ЦСКА выиграл первый матч со счётом 4:0, а подозрения у Ги Ру возникли из-за того, что кто-то во время уже ответной игры по его указанию залез в сумку судейской бригады», —  заявил Брейдо РИА Новости.

Тот розыгрыш второго по значимости клубного турнира Европы красно-синие под руководством Валерия Газзаева выиграли.

Ранее бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев заявил, что обвинивший ЦСКА в подкупе судей экс-тренер «Осера» выжил из ума.

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