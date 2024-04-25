Экс-форвард ЦСКА заявил, что российские футболисты не будут играть за €15 тысяч

Бывший нападающий ЦСКА и ряда клубов чемпионата Финляндии Валерий Попович сравнил зарплаты футболистов в двух странах.

«ХИК или «Куопио» прилично платят по местным меркам: €10—15 тыс. в месяц. И то не всем — отдельным лидерам. Для России это копейки. Мне кажется, за такие деньги наши, так сказать, футболисты играть не будут», — сказал Попович «Чемпионату».

Он добавил, что сезонного бюджета клуба ХИК, который составляет €2,5—3 млн в год, хватило бы только на зарплату одного футболиста в «Спартаке».

Попович является многократным чемпионом Финляндии в составе клубов «Хака» и ХИК.

Ранее Аршавин заявил, что на игроках «Спартака» грузом висят зарплаты, но они не играют.