Аршавин — об игроках «Спартака»: грузом висят зарплаты, а они не играют

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Спартак» должен расстаться с некоторыми игроками.

«Им нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом. Надо брать хороших иностранцев. А то у них грузом висят зарплаты хорошие, а они не играют», — цитирует Аршавина «СЭ».

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля 14 апреля. Он возглавлял команду с 2022 года.

Исполняющим обязанности тренера был назначен его бывший ассистент Слишкович. Под его руководством красно-белые накануне разгромили «Ростов» (5:1) в рамках 25-го тура РПЛ.

Ранее в «Спартаке» объяснили отставку Абаскаля с поста главного тренера.