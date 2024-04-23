Аршавин — об игроках «Спартака»: грузом висят зарплаты, а они не играют
- РИА Новости
«Им нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом. Надо брать хороших иностранцев. А то у них грузом висят зарплаты хорошие, а они не играют», — цитирует Аршавина «СЭ».
«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля 14 апреля. Он возглавлял команду с 2022 года.
Исполняющим обязанности тренера был назначен его бывший ассистент Слишкович. Под его руководством красно-белые накануне разгромили «Ростов» (5:1) в рамках 25-го тура РПЛ.
Ранее в «Спартаке» объяснили отставку Абаскаля с поста главного тренера.